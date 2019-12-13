Климкин предсказал переход территорий Украины под власть России

Некоторые украинские территории могут перейти под контроль России, считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом он написал в своей статье для издания «Европейская правда».

По словам Климкина, при согласии Киева на компромисс с Москвой появится угроза распада Украины, который приведет к переходу части территорий под «вассальную зависимость» от России.

Другими возможными решениями противоречий в Донбассе экс-глава МИД назвал «замораживание» конфликта и «борьбу до победы». Он подчеркнул, что каждый из них также имеет свои риски.

Оптимальным выходом для действующей украинской власти Климкин назвал последовательную игру «на перспективу» с акцентом на гуманитарные шаги и прекращение огня.

При этом, по словам Климкина, должно быть четко установлено правило, что Донбасс может начать влиять на украинское политическое и правовое поле только после полной деоккупации.

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