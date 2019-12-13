Климкин предсказал переход территорий Украины под власть России

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
РИА «Новости»

Некоторые украинские территории могут перейти под контроль России, считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом он написал в своей статье для издания «Европейская правда».

По словам Климкина, при согласии Киева на компромисс с Москвой появится угроза распада Украины, который приведет к переходу части территорий под «вассальную зависимость» от России.

Другими возможными решениями противоречий в Донбассе экс-глава МИД назвал «замораживание» конфликта и «борьбу до победы». Он подчеркнул, что каждый из них также имеет свои риски.

Оптимальным выходом для действующей украинской власти Климкин назвал последовательную игру «на перспективу» с акцентом на гуманитарные шаги и прекращение огня.

При этом, по словам Климкина, должно быть четко установлено правило, что Донбасс может начать влиять на украинское политическое и правовое поле только после полной деоккупации.

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