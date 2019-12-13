Трамп поздравил Джонсона с лидированием на парламентских выборах

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с лидированием его консервативной партии на досрочных парламентских выборах. Об этом он написал в своем Twitter.

«Выглядит как большая победа для Бориса в Великобритании!» – заявил американский глава государства.

Официальных результатов голосования еще не было, однако согласно данным exit poll, который был подготовлен тремя главными телеканалами страны, консерваторы получили 368 мест из 650 в новом парламенте. Это позволит партии принимать нужные ей законопроекты, что означает, что Великобритания выйдет из состава ЕС до 31 января 2020 года.

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