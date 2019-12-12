В Кремле назвали вынужденной мерой ответную высылку дипломатов ФРГ

Пресс- секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал вынужденной мерой ответную высылку дипломатов ФРГ из России, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нам хотелось бы не видеть больших рисков. Дипломаты высылаются в качестве ответной вынужденной меры. Это меры — они неизбежны, после того, как были высланы два наших дипломата. Мы считаем абсолютно безосновательным подобное решение Берлина, мы с ним не согласны. Поэтому это вынужденная мера взаимности», — сказал Песков.

Он отметил, что В Кремле рассчитывают, что это не станет негативным фактором для «дальнейшего развития и расширения нашего весьма конструктивного диалога с ФРГ».

Раннее Россия признала персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве в качестве ответной меры. МИД Германии ранее объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России из-за расследования убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Хангошвили застрелил неизвестный на велосипеде в берлинском районе Моабит 23 августа 2019 года. По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

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