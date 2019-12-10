Тимошенко обеспокоена легитимацией «формулы Штайнмайера»

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала президента Украины Владимира Зеленского к откровенному диалогу с общественностью на фоне решения о включении «формулы Штаймайера» в государственное законодательство. Об этом она написала на своей странице Facebook.

По словам Тимошенко, легитимация «формулы Штайнмайера» на уровне президента и стремление Зеленского предоставить неподконтрольным территориям особый статус на постоянной основе вызывают беспокойство.

При этом политик положительно оценила возобновление диалога на международном уровне и достижение согласия по вопросу обмена пленными.

Однако Тимошенко подчеркнула, что некоторые пункты нуждаются в конкретном объяснении.

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