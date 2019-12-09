Двусторонние переговоры Путина и Макрона начались в Париже

В Елисейском дворце в Париже на саммите «нормандской четверки» начались переговоры президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона, передает РИА «Новости».

Уточняется, что встреча проходит тет-а-тет. Позже к главам государств могут присоединиться члены делегаций.

В агентстве отметили, что на данной встрече может быть затронут вопрос стратегической безопасности в Европе, так как Франция — единственная страна, откликнувшаяся на предложение Путина о моратории на запрет размещения ракет средней и малой дальности в Европе.

Ранее в ходе саммита Путин переговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В Париже 9 декабря встречаются главы государств «нормандской четверки» — России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.

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