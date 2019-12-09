В Хабаровске опровергли данные о вызове губернатора на допрос

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала опровергла данные о том, что его вызывали на допрос. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время глава края находится в командировке в российской столице, но его вызывали не на допрос по делу металлургического завода «Амурсталь».

«Коллеги ошиблись, не владея реальной информацией», — пояснила пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что Фургал никак не связан с этим делом, ведь он не потерпевший или обвиняемый.

Ранее стало изустно, что на заводе прошли обыски. В этот же день правоохранители изъяли имеющие отношение к ГК «Торэкс» документы в правительстве края. Спустя несколько дней по подозрению в убийстве предпринимателя в 2004 году и в покушении на убийство был задержан и арестован владелец 25% акций управляющей компании группы «Торэкс» Николай Мистрюков. Кроме того, еще одна четверть акций компании принадлежит супруге губернатора Ларисе Стародубовой.

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