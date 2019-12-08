Пристайко: главной «красной линией» переговоров является граница Украины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал главную «красную линию» на встрече «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Об этом он написал в своем Twitter.

Он заявил, что ей является граница Украины.

Министр подчеркнул, что украинская делегация не отступит от обсуждения территориальных границ страны «ни на один миллиметр».

Нормандский саммит состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие представители России, Украины, Германии и Франции. Кроме того, в рамках мероприятия должна состояться встреча главы России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

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