В Киеве предрекли «послевкусие разочарования» после саммита в Париже

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что саммит в «нормандском формате», может оставить послевкусие разочарования. Об этом она написала на своей странице в Faceboоk.

Да, 10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от «Нормандии», как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования», — написала она.

При этом Мендель отметила, что встреча в Париже может ускорить достижения мира в Донбассе.

Также пресс-секретарь уточнила, что Зеленский озвучит первыми три ключевые позиции — сроки и условия возврата пленных, настоящее прекращение огня и вывод вооруженных формирований с территории Донбасса.

По словам Мендель, Украина находится в трудной ситуации, однако у нее есть поддержка со стороны Франции, Германии, США и Великобритании.

Встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru»), посвященная урегулированию конфликта в Донбассе, состоится 9 декабря в Париже.

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