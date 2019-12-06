Зеленский намерен лично встретиться с Путиным в Париже

Украинский президент Владимир Зеленский признался, что его личная встреча с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита в «нормандском формате» состоится в Париже 9 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что встреча с президентом России будет не только у него, так как в рамках саммита запланированы и другие двухсторонние встречи с лидерами стран-участниц саммита.

Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону 11 июля. Стоит отметить, что Зеленский и Путин не встречались с момента назначения первого на должность президента.

Саммит состоится в Париже 9 декабря. В нем примут участие Путин, Зеленский, а также глава Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель.

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