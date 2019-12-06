Пранкер Лексус рассказал о своей беседе с Зеленским

Пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, рассказал о своей телефонной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил на своем аккаунте в Facebook.

Пранкер поздоровался с украинским лидером со словами «Кремль на проводе».

По словам Столярова, в ответ прозвучал похожий на Зеленского голос.

«Ну наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил!» — сказал собеседник Лексуса, после чего поинтересовался причиной звонка.

Столяров заявил, что просит снять запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну.

Мужчина на другой линии провода спросил, что нужно отвечать на «Слава Украине!»?

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