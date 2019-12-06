Пранкер Лексус рассказал о своей беседе с Зеленским

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Президент Украины Владимир Зеленский во время совместных учений подразделений МВД страны под Киевом... Президент Украины Владимир Зеленский во время совместных учений подразделений МВД страны под Киевом...
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместных учений подразделений МВД страны под Киевом...
Gleb Garanich/Reuters

Пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, рассказал о своей телефонной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил на своем аккаунте в Facebook.

Пранкер поздоровался с украинским лидером со словами «Кремль на проводе».

По словам Столярова, в ответ прозвучал похожий на Зеленского голос.

«Ну наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил!» — сказал собеседник Лексуса, после чего поинтересовался причиной звонка.

Столяров заявил, что просит снять запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну.

Мужчина на другой линии провода спросил, что нужно отвечать на «Слава Украине!»?

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