Байден отказался дать показания на слушаниях по импичменту Трампа в сенате

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что не станет добровольно давать показания в рамках дела по импичменту президента страны Дональда Трампа в случае, если в сенате будет организован судебный процесс. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Согласно американскому законодательству, если палата представителей объявит президенту импичмент, после чего сенат проведет судебный процесс над лидером страны.

При этом для отстранения Трампа от власти необходимо, чтобы две трети сенаторов признали его вину. Согласно изданию, республиканцы (Трамп — член Республиканской партии) контролируют большинство в сенате, никто из них пока не поддержал импичмент.

«Нет, я не позволю им отвлечься от главного. Это президент совершил преступления, которые влекут за собой импичмент, и я не позволю ему отвлечь внимание от этого», — ответил Байден на вопрос придет ли он добровольно на слушания сената по импичменту.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении президента Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. После этого Демократы начали процесс импичмента против Трампа.

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