Песков ответил на данные немецких СМИ о причастности РФ к убийству в Берлине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные немецких СМИ о «связи» России с убийством гражданина Грузии в Берлине не повлияют на встречу Владимира Путина и Ангелы Меркель. Об этом пишет РИА «Новости».

Он назвал данные предположения абсолютно беспочвенными. То, что эта тема активно присутствует в СМИ Германии вовсе не означает, что дела обстоят именно так.

Уточняется, что встреча российского лидера с немецкой коллегой состоится в Париже 9 декабря в ходе «нормандского саммита».

До этого стало известно, что ФРГ не исключает введения санкций против России из-за убийства в Берлине.