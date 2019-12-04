Песков ответил на данные немецких СМИ о причастности РФ к убийству в Берлине
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные немецких СМИ о «связи» России с убийством гражданина Грузии в Берлине не повлияют на встречу Владимира Путина и Ангелы Меркель. Об этом пишет РИА «Новости».
Он назвал данные предположения абсолютно беспочвенными. То, что эта тема активно присутствует в СМИ Германии вовсе не означает, что дела обстоят именно так.
Уточняется, что встреча российского лидера с немецкой коллегой состоится в Париже 9 декабря в ходе «нормандского саммита».
До этого стало известно, что ФРГ не исключает введения санкций против России из-за убийства в Берлине.