Германия высылает двух сотрудников российского посольства

МИД Германии объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине, передает РИА «Новости».

Как сообщается, это связано с убийством гражданина Грузии в столице ФРГ.

Ранее сообщалось, что ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине.

До этого издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel сообщили, что установлена личность подозреваемого в убийстве экс-боевика. Расследователи утверждают, что выстрел из пистолета с глушителем сделал российский гражданин Вадим Красиков 1965 года рождения.

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