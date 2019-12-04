Зеленский готов затронуть вопрос о выборах в Донбассе на саммите в «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен затронуть вопрос о выборах в Донбассе на саммите «нормандской четверки» 9 декабря в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

«Я уверен, что мы будем поднимать вопрос о возможности проведения местных выборов», — сказал украинский лидер.

Зеленский также подчеркнул, что выборы в самопровозглашенных ЛНР и ДНР должны проходить «по законодательству Украины».

«Для нас это самое важное», — отметил президент.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пристайко рассказал о содержании итогового документа саммита в «нормандском формате»

— В Киеве утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

— Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ на нормандском саммите