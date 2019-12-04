Зеленский готов затронуть вопрос о выборах в Донбассе на саммите в «нормандской четверки»
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен затронуть вопрос о выборах в Донбассе на саммите «нормандской четверки» 9 декабря в Париже. Об этом сообщает ТАСС.
«Я уверен, что мы будем поднимать вопрос о возможности проведения местных выборов», — сказал украинский лидер.
Зеленский также подчеркнул, что выборы в самопровозглашенных ЛНР и ДНР должны проходить «по законодательству Украины».
«Для нас это самое важное», — отметил президент.
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