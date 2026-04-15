Названа дата выхода нового сезона «Беспринципных»

Премьера пятого сезона «Беспринципных» состоится 30 апреля на Кинопоиске. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Новые серии будут выходить раз в неделю. В эпизодах зрители увидят как и полюбившихся героев, так и новых персонажей.

К прежнему актерскому составу присоединились новые артисты, в числе которых Алена Хмельницкая. Она воплотит образ могущественной бизнес-леди и фанатки ЗОЖ Анны Генриевской — единственной женщины на Патриарших прудах, которую главная героиня Валентина (Кристина Бабушкина) считает «приблизительно равной себе».

Новая героиня побудит генерала Хадякова (Николай Фоменко) пробежать марафон! Лео Канделаки сыграет Марка — гувернера, который примет на себя заботу о сыне Веры (Надежда Михалкова). В роли одного из поклонников последний зрители увидят Александра Мизева. В свою очередь, Зоя Фуць сыграет клиентку Оли (Анна Слю), которую попытается соблазнить Славик (Павел Деревянко). Олина подружка в исполнении Екатерины Кабак поможет вывести летописца Патриков на чистую воду, а певица Алика Смехова вернется к роли гадалки.

Над пятым сезоном работали режиссеры Заур Засеев («Беспринципные в Питере») и Тина Баркалая («Жемчуг»). Авторами сценария стали писатель Александр Цыпкин, Екатерина Богомолова, Владимир Васильев, Илья Мотовилов, Иван Авсеенко, Юлия Абрамчик.

