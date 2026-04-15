Названы три «домашних» теста для оценки состояния здоровья

Удержание равновесия на одной ноге с закрытыми глазами, подъем с пола без помощи рук и проверка силы хвата с помощью алюминиевой банки могут помочь быстро оценить общее состояние здоровья. Об этом рассказал радиолог Хосе Мануэль Фелисес в интервью изданию ABC.

По словам врача, первый тест предполагает стойку на одной ноге с закрытыми глазами. Если человеку удается удерживать равновесие не менее 10 секунд, это может свидетельствовать о нормальной работе мышц и суставов, а также систем, отвечающих за координацию — внутреннего уха и мозжечка.

В ходе второго теста медик предлагает сесть на пол и затем встать без помощи рук. Успешное выполнение указывает на хорошую силу мышц корпуса, подвижность тазобедренных суставов и общую физическую устойчивость. Как отметил специалист, такие показатели связаны со способностью сохранять самостоятельность в пожилом возрасте.

«Третий тест направлен на оценку силы хвата: необходимо попробовать раздавить пустую алюминиевую банку одной рукой. Если это удается, можно говорить о развитой мышечной силе, которая считается одним из косвенных маркеров долголетия», — объяснил Фелисес.

Эксперт подчеркивает, что эти тесты не заменяют медицинскую диагностику, но могут служить простым способом обратить внимание на физическое состояние организма.

