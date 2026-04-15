На Земле спрогнозировали геомагнитные возмущения

ИКИ РАН: на Земле 18-19 апреля произойдет серия возмущений магнитного поля
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Волна возмущений магнитного поля Земли ожидается 18-19 апреля под воздействием корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«На выходных <...> придет очередная серия возмущений от очередной корональной дыры», — говорится в сообщении.

Там отметили, что этой информации должны порадоваться любители полярных сияний. По словам специалистов, на Земле продолжаетcя период «космического затишья».

11 апреля британский таблоид Daily Mail сообщил, что на Земле в последнюю неделю усилились вибрации, вызывающие шум в ушах и бессонницу.

До этого в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН рассказали, что образовавшаяся на Солнце корональная дыра, вероятнее всего, начнет воздействовать на Землю в середине дня 10 апреля и может вызвать магнитные бури.

Ранее астроном рассказал, куда исчезло облако плазмы, летевшее к Земле.

 
Рубль укрепился уже на 15%. Чего ждать от валюты до лета
