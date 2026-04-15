Нагиев продает семинары по «качественному оргазму» в Грузии за 2 млн рублей

Актер Дмитрий Нагиев проведет онлайн-семинары в Грузии за 2 млн рублей
Евгений Одиноков/РИА Новости

Актер Дмитрий Нагиев организовал тревел-кемп с тренингами в Грузии стоимостью около 2 млн рублей с человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сам артист не будет присутствовать на месте тренингов, он подключится к группе около двух раз по видеосвязи и «срежиссирует процесс дистанционно».

Сообщается, что ближайшие семинары под названием «Снимаем фильм с Нагиевым» намечены на май в ОАЭ. Летом артист, по данным канала, «не хочет покидать свой номер в гостинице», поэтому организовал онлайн-уик-энд в Грузии.

Участники семинара будут девять дней находиться в пятизвездочном особняке в горах. В программу включены номер, трехразовое питание и бассейн. Создатели тренингов обещают гостям «возможность расслабиться». Также для гостей обещают: раскрытие внутренней энергии, работа с эмоциями и личными блоками, «качественный оргазм», доверительные практики в группе, гастроужин с грузинским хором, написание и «чистка сценариев», обучение интервью, финальный показ фильмов и дискотека.

