Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Из-под завалов на пороховом заводе в Казани достали тело погибшего

Shutterstock/Al.geba

Спасатели извлекли тело мужчины из-под завалов на Казанском пороховом заводе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Татарстана.

«Ночью из-под завалов извлекли мужчину, к сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью», — заявили в ведомстве.

Вечером 14 апреля в одном из производственных зданий Казанского порохового завода возник пожар. Возгорание сопровождалось частичным обрушением конструкций.

В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова сообщили, что причина пожара носит техногенный характер. По некоторой информации, в момент происшествия на предприятии могли проводиться ремонтные работы, в том числе связанные с производственными коммуникациями.

По данным Минздрава Татарстана, пострадали два человека. Они госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу и городскую клиническую больницу №7 Казани. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации — у нее ожоги и сопутствующие травмы.

Республиканский СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Казанский пороховой завод — это старейший в современной России пороховой завод, выпускает порох с 1788 года. Является одним из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

Ранее на химзаводе в Нижнекамске произошел взрыв.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!