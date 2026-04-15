Из-под завалов на пороховом заводе в Казани достали тело погибшего

Погибшего извлекли из-под завалов после ЧП на пороховом заводе в Казани

Спасатели извлекли тело мужчины из-под завалов на Казанском пороховом заводе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Татарстана.

«Ночью из-под завалов извлекли мужчину, к сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью», — заявили в ведомстве.

Вечером 14 апреля в одном из производственных зданий Казанского порохового завода возник пожар. Возгорание сопровождалось частичным обрушением конструкций.

В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова сообщили, что причина пожара носит техногенный характер. По некоторой информации, в момент происшествия на предприятии могли проводиться ремонтные работы, в том числе связанные с производственными коммуникациями.

По данным Минздрава Татарстана, пострадали два человека. Они госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу и городскую клиническую больницу №7 Казани. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации — у нее ожоги и сопутствующие травмы.

Республиканский СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Казанский пороховой завод — это старейший в современной России пороховой завод, выпускает порох с 1788 года. Является одним из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

