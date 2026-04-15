«Трое из десяти – заражены»: россиян предупредили о росте случаев описторхоза

В России растет количество случаев заражения паразитарным заболеванием описторхозом, которое вызывают плоские черви, известные также как сибирский сосальщик. Только за прошлый год выявлено 13 376 случаев заражения, однако на деле статистика не отражает реальную ситуацию – больных намного больше, убежден врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули. Заражены минимум двое-трое из десяти жителей страны, заявил он Общественной Службе Новостей.

«Я могу точно сказать, что с каждым годом описторхоз будут обнаруживать все чаще и чаще — имеется в виду официально. В основном его диагностируют по анализу крови. Но золотой стандарт диагностики — это дуоденальное зондирование. Если бы люди зондировались и почаще сдавали кал и желчь, то описторхоза выявляли бы еще больше».

Основной способ заражения – это поедание речной рыбы. Так, на сегодняшний день, по словам Бартули, описторхисами заражена практически вся рыба, обитающая в Обь-Иртышском бассейне. В том числе это затрагивает Новокузнецк, Омск, Кемерово, Томск, Красноярск, Новосибирск и другие города. Сегодня из десяти обследуемых у двоих-троих подтверждается болезнь, у половины из них обнаруживаются лямблии, сообщил паразитолог.

Морская рыба же является источником заражения клонорхозом. Что касается симптомов, то зачастую по ним сложно понять настоящую причину болезни – к примеру, это могут быть аллергические реакции, всесезонная аллергия, боли в подреберье, жидкий стул, ревматоидный артрит, аутоиммунные заболевания и поражение поджелудочной железы. Часто появляются бактериальные проблемы в кишечнике, дисбиоз, что может привести к фиброзу печени и другим, еще более опасным последствиям, предупредил врач.

По его словам, речную рыбу вообще лучше не есть – это самый надежный способ защиты от паразитов. Умирают описторхисы только при заморозке при температуре -72 градуса на две недели, либо при температуре от -4 до -50 градусов на месяц. Что касается готовки, то убить паразитов может лишь температура выше 290 градусов.

В этом плане морская рыба более безопасна, но и ее нужно сначала подвергнуть длительной заморозке, а затем запекать при температуре выше 300 градусов, подчеркнул врач. Лучший вариант – это употребление в пищу рыбы, выведенной в искусственных условиях, заключил он.

До этого Эдуард Бартули сообщил, что фрукты и овощи перед употреблением важно тщательно мыть, а также обрабатывать, чтобы исключить риски подхватить паразитов, которые часто размножаются на их поверхности. Если халатно отнестись к этому вопросу, то высоки риски заразиться, например, аскаридами и лямблиями, причем это касается как покупных, так и выращенных самостоятельно плодов, подчеркнул врач.

