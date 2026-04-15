В Герпрокуратуре заявили о проблемах участников СВО с трудоустройством

Гуцан рассказал о проблемах с трудоустройством участников СВО в регионах
Помощь в трудоустройстве вернувшимся со специальной военной операции (СВО) часто формальна. Об этом заявил генпрокурор Александр Гуцан, выступая с ежегодным докладом Совету Федерации о состоянии законности и правопорядка в РФ, пишет «Парламентская газета».

Кроме того, в ряде регионов до сих пор остаются неосвоенными десятки средства, выделенных на трудоустройство участников СВО из бюджета, добавил генпрокурор.

«Работу по их трудоустройству уполномоченные органы зачастую проводят формально. Десятки миллионов рублей, выделенных из бюджета на создание вакансий, остаются неосвоенными», — сказал он.

Гуцан подчеркнул, что пока не существует и единой системы учета, по которой фиксировались бы вернувшиеся со спецоперации бойцы, а также нет системы для их адаптации к мирной жизни.

В марте генпрокурор сообщал, что в 2025 году работой были обеспечены меньше половины вернувшихся с зоны СВО военнослужащих.

По словам Гуцана, в отдельных регионах не налажено профессиональное переобучение военнослужащих, а работодатели не извещались о выделенных федеральных субсидиях. Также он назвал издевательством вакансию дворника ветерану боевых действий без ноги.

Ранее в Генпрокуратуре заявили о снижении преступности в России в 2025 году.

 
