МВД по ДНР: ВСУ при отступлении из Димитрова оставили много оружия и боеприпасов

Украинские военнослужащие, отступая из Димитрова в Донецкой народной республике (ДНР), оставили в городе большое количество оружия и боеприпасов. Об этом в Telegram-канале сообщило министерство внутренних дел по ДНР.

«Покидая в спешке свои позиции, боевики побросали огромное количество боеприпасов и вооружения», — говорится в релизе.

В нем отмечается, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) переоборудовали жилые дома в опорные пункты.

МВД показало кадры из населенного пункта, на которых можно увидеть подвал жилого дома, где располагался пункт запуска украинских дронов типа «Баба-Яга». В том числе в помещении лежали несколько авиабомб.

В конце декабря прошлого года пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Димитров в ДНР. Задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Центр».

18 марта глава региона Денис Пушилин сообщил, что посетил Димитров вместе с заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Он подчеркнул, что в городе по-прежнему находятся мирные жители, которым оказывается необходимая помощь.

Ранее в районе Димитрова ликвидировали группу диверсантов ВСУ.