Украинские военнослужащие, отступая из Димитрова в Донецкой народной республике (ДНР), оставили в городе большое количество оружия и боеприпасов. Об этом в Telegram-канале сообщило министерство внутренних дел по ДНР.
«Покидая в спешке свои позиции, боевики побросали огромное количество боеприпасов и вооружения», — говорится в релизе.
В нем отмечается, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) переоборудовали жилые дома в опорные пункты.
МВД показало кадры из населенного пункта, на которых можно увидеть подвал жилого дома, где располагался пункт запуска украинских дронов типа «Баба-Яга». В том числе в помещении лежали несколько авиабомб.
В конце декабря прошлого года пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Димитров в ДНР. Задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Центр».
18 марта глава региона Денис Пушилин сообщил, что посетил Димитров вместе с заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Он подчеркнул, что в городе по-прежнему находятся мирные жители, которым оказывается необходимая помощь.
Ранее в районе Димитрова ликвидировали группу диверсантов ВСУ.