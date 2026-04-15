Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Армия

Украинские военные бросили в Димитрове огромное количество вооружений

МВД по ДНР: ВСУ при отступлении из Димитрова оставили много оружия и боеприпасов
ГУ МВД России по ДНР

Украинские военнослужащие, отступая из Димитрова в Донецкой народной республике (ДНР), оставили в городе большое количество оружия и боеприпасов. Об этом в Telegram-канале сообщило министерство внутренних дел по ДНР.

«Покидая в спешке свои позиции, боевики побросали огромное количество боеприпасов и вооружения», — говорится в релизе.

В нем отмечается, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) переоборудовали жилые дома в опорные пункты.

МВД показало кадры из населенного пункта, на которых можно увидеть подвал жилого дома, где располагался пункт запуска украинских дронов типа «Баба-Яга». В том числе в помещении лежали несколько авиабомб.

В конце декабря прошлого года пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Димитров в ДНР. Задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Центр».

18 марта глава региона Денис Пушилин сообщил, что посетил Димитров вместе с заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Он подчеркнул, что в городе по-прежнему находятся мирные жители, которым оказывается необходимая помощь.

Ранее в районе Димитрова ликвидировали группу диверсантов ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!