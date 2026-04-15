В «ПСЖ» восхитились Сафоновым после победы над «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Медиаслужба «Пари Сен-Жермен» в своих социальных сетях выложила пост после победы над «Ливерпулем» в ответном матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА, в котором похвалила вратаря Матвея Сафонова.

27-летний вратарь, сумевший сохранить свои ворота в неприкосновенности, удостоился поста с подписью «Что за матч, Матвей!»

На момент публикации новости пост собрал более 40 тысяч положительных реакций, в комментариях болельщики парижан поздравляют россиянина с отличной игрой.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Дубль во втором тайме оформил Усман Дембеле. Матвей Сафонов вышел на поле в основном составе и отыграл матч без замен.

В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Реал» (Мадрид) — «Бавария» (Мюнхен).

В первом матче парижане победили со счетом 2:0. Таким образом, общий счет противостояния «ПСЖ» и «Ливерпуля» стал 4:0 в пользу подопечных Луиса Энрике.

