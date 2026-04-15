СМИ назвали «главных разрушителей» ЕС, которые займут место Орбана

Politico назвало «главных разрушителей устоев» ЕС на место уходящего Орбана
Поражение Виктора Орбана, главного «разрушителя» ЕС, на выборах премьер-министра Венгрии не означает, что Брюссель или Киев могут вздохнуть с облегчением. Как пишет газета Politico, его соратники могут перехватить эстафету по вопросу помощи Украине и выделению ей кредита на 90 млрд.

«Однако уход Орбана не означает, что фон дер Лейен — или Киев — могут вздохнуть с облегчением. В Европейском совете, где собираются все 27 лидеров для принятия решений, по-прежнему есть несколько союзников Орбана и несколько потенциальных новых деструктивных элементов, — говорится в тексте.

По мнению Politico, в Евросоюзе есть пять лидеров, которые с наибольшей вероятностью смогут перенять эстафету Орбана и стать следующим «злодеем» в блоке.

Речь идет о премьере Словакии Роберте Фицо и его чешском коллеге Андрее Бабише, премьер-министре Италии Джордже Мелони, а также экс-премьере Словении Янезе Янша и бывшем президенте Болгарии Румене Радеве.

Отмечается, что Фицо был «верным соратником» Орбана в вопросе блокировки антироссийских санкций. Он также выступал против выделения кредита Украине, напоминает издание. Похожей позиции придерживается и Андрей Бабиш, выступающий за сокращение поддержки Украины.

Анонимный собеседник Politico заявил, что Джорджа Мелони «происходит из той же политической семьи, что и венгерский политик, и ее не следует сбрасывать со счетов». Кроме того, говорится в тексте, «мини-Трамп» Янша и «болгарский джокер» Радев также входят в этот список.

Ранее фон дер Ляйен захотела допросить Орбана о его связях с Россией.

 
