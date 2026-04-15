Трамп рассказал об ошибках Стармера в энергетике

Трамп: Стармер допустил трагическую ошибку, закрыв нефтяные месторождения
Henry Nicholls/Reuters/CNP/AdMedia/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер допустил трагическую ошибку, закрыв нефтяные месторождения в Северном море. Об этом в интервью Sky News заявил президент США Дональд Трамп.

«Мне нравится Стармер, но мне кажется, что он совершил трагическую ошибку, закрыв нефтяные месторождения Северного моря. У вас самые высокие цены на электроэнергию в мире», — сказал глава Белого дома.

Трамп также заявил, что премьер Великобритании допустил «ошибку в области иммиграции».

До этого Трамп предложил Стармеру использовать армию для борьбы с нелегальной миграцией. Это явление, по словам президента США, подрывает страны изнутри.

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из Евросоюза (ЕС), хотя именно этот вопрос был одним из главных причин Brexit. С 2018 года через пролив Ла-Манш в королевство перебрались более 185 тысяч нелегалов.

Ранее Трамп заявил о своем разочаровании в Стармере.

 
