«Психованный» любовник спалил машину челябинки и чуть не сжег дом

В Красноармейском районе Челябинской области мужчина сжег иномарку возлюбленной. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Психованный любовник спалил машину бывшей и чуть не сжег жилой дом! <...> Нарушитель - мужчина в возрасте, ему 50 лет», — говорится в публикации.

По данным канала, челябинец поссорился со своей бывшей сожительницей, после чего решил спалить автомобиль: облил машину горючим, поджег и убежал. В результате пожара сгорел не только Opel Astra, но и фасад дома. Ущерб составил около миллиона рублей. В ГУ МВД по региону сообщили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленный поджог.

До этого в Москве иномарка с людьми в салоне вылетела с моста. На размещенных в сети кадрах видно, что на место ДТП прибыли спасатели, которые пытаются оказать первую помощь пострадавшим. На записи также заметно, что одному из медиков пришлось забраться на крышу иномарки.

Ранее россияне разбились в лобовом ДТП с фурой.