Госдеп США призвал Евросоюз «противостоять угрозам» России и Китая

Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять «совместным вызовам безопасности» и «угрозам» со стороны России, Китая и Ирана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В документе отмечается, что Вашингтон надеется на взаимодействие с новой командой лидеров ЕС для продвижения общих интересов.

«А именно — укрепления наших торговых связей, энергетической независимости Европы и противостояния совместным вызовам безопасности и демократическим ценностям, включая угрозы со стороны России, Китая и Ирана», — говорится в сообщении Госдепа.

Кроме того, в ведомстве назвали сотрудничество Соединенных Штатов и Евросоюза «силой добра в мире».

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