Северная Македония присоединилась к НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о присоединении Северной Македонии к Североатлантическому альянсу. Об этом он написал в своем Twitter.

Он заявил, что в США завершилась процедура утверждения протокола о присоединении страны к НАТО.

«Рад объявить о ратификации Соединенными Штатами протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО», — написал Помпео.

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