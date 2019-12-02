Северная Македония присоединилась к НАТО
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о присоединении Северной Македонии к Североатлантическому альянсу. Об этом он написал в своем Twitter.
Он заявил, что в США завершилась процедура утверждения протокола о присоединении страны к НАТО.
«Рад объявить о ратификации Соединенными Штатами протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО», — написал Помпео.
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