Россия готова помочь Ираку в урегулировании ситуации в стране

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва готова в случае необходимости помочь Ираку в урегулировании ситуации в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы как дружественная страна всегда готовы оказать, если в этом есть необходимость, содействие и помощь [Ираку]», — сказал дипломат.

При этом Замглавы отметил, что требования протестующих в Ираке в большей степени оправданы, мирные жители столкнулись с безработицей и коррупцией.

По словам Богданова, российская сторона надеется, что иракское правительство «найдет в себе силы максимально оперативно и эффективно найти адекватные ответы на вызовы, с которыми столкнулся сейчас Ирак».

В Республике Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли не менее 350 человек, тысячи были ранены.

Ранее сообщалось, что в ходе стычек с полицией в стране за один день погибли 45 демонстрантов.

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