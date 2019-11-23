Лавров увиделся с Боррелем на полях встречи глав МИД G20 в Японии

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров встретился с испанским коллегой и кандидатом на должность главы дипломатии ЕС Жозепом Боррелем встречи руководителей МИД G20 в японской Нагое. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным российского внешнеполитического ведомства, Лавров и Боррель обсудили перспективы развития сотрудничества России и Испании в различных сферах.

Министры также коснулись некоторых аспектов отношений между Россией и Евросоюза, а также ряда актуальных международных проблем.

Состав новой Еврокомиссии может быть утвержден на предстоящей неделе.