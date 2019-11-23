Джонсон сравнил данные о «российской угрозе» Brexit с мифом о Бермудском треугольнике
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках теледебатов прокомментировал утверждения о том, что Россия могла повлиять на итоги референдума по Brexit в 2016 году. Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что британский премьер назвал данные о «российском вмешательстве» «ерундой» и сравнил с мифом о Бермудском треугольнике.
«Я убежден, что народ нашей страны проголосовал за выход из ЕС и ждет этого момента вот уже три с половиной года», — подчеркнул Джонсон.
Он заявил, что ему неизвестно о каких-либо доказательствах вмешательства в референдум с российской стороны. Глава британского правительства также назвал «ерундой» попытки считать результаты голосования, в котором «17,4 млн человек проголосовали за выход из ЕС», поддельными. По мнению Джонсона, фактов якобы российского вмешательства нет и в подготовленном межпартийным комитетом британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности докладе.
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