Джонсон сравнил данные о «российской угрозе» Brexit с мифом о Бермудском треугольнике

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках теледебатов прокомментировал утверждения о том, что Россия могла повлиять на итоги референдума по Brexit в 2016 году. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что британский премьер назвал данные о «российском вмешательстве» «ерундой» и сравнил с мифом о Бермудском треугольнике.

«Я убежден, что народ нашей страны проголосовал за выход из ЕС и ждет этого момента вот уже три с половиной года», — подчеркнул Джонсон.

Он заявил, что ему неизвестно о каких-либо доказательствах вмешательства в референдум с российской стороны. Глава британского правительства также назвал «ерундой» попытки считать результаты голосования, в котором «17,4 млн человек проголосовали за выход из ЕС», поддельными. По мнению Джонсона, фактов якобы российского вмешательства нет и в подготовленном межпартийным комитетом британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности докладе.

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