МИД назвал провокацией «шпионский скандал» в Сербии

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Здание министерства иностранных дел Российской Федерации Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данные о возможной вербовке военного Сербии россиянином являются провокацией перед контактами на высшем уровне, передает ТАСС.

По ее словам, ведомство уже привыкло к тому, что перед контактами на высшем или на высоком уровне появляются «интересные сюжеты, которые выдаются за сенсации».

«Очевидно, что задача, которая стояла перед авторами этого видео, - это провокативные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов», — добавила Захарова.

Сербский таблоид «Блиц» опубликовал материал под названием «Российские шпионы вербуют сербских офицеров?!». В статье говорилось о том, что российский представитель якобы завербовал высокопоставленного сербского офицера, имя которого не сообщается.

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