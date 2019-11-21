МИД назвал провокацией «шпионский скандал» в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данные о возможной вербовке военного Сербии россиянином являются провокацией перед контактами на высшем уровне, передает ТАСС.
По ее словам, ведомство уже привыкло к тому, что перед контактами на высшем или на высоком уровне появляются «интересные сюжеты, которые выдаются за сенсации».
«Очевидно, что задача, которая стояла перед авторами этого видео, - это провокативные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов», — добавила Захарова.
Сербский таблоид «Блиц» опубликовал материал под названием «Российские шпионы вербуют сербских офицеров?!». В статье говорилось о том, что российский представитель якобы завербовал высокопоставленного сербского офицера, имя которого не сообщается.
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