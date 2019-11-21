Тест ДНК признал Хантера Байдена отцом ребенка от американки

Тест на ДНК показал, что заявлявшая о рождении ребенка от сына бывшего вице-президента США Джо Байдена — Хантера жительница Арканзаса 28-летняя Лунден Робертс оказалась права. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на документы.

По словам американки, тест установил отцовство Байдена, хотя тот отрицал их близость.

«Теперь он не должен оспаривать результаты теста ДНК или процесса тестирования», — добавила Робертс.

Ребенок Робертс и Байдена родился в августе 2018 года, в то время Хантер был в отношениях с вдовой своего брата Бо — Холли Байден.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Оскандалившийся на Украине сын Байдена не признает своего ребенка