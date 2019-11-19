МИД рассказал о мешающих РФ и Японии расхождениях по мирному договору

Замглавы МИД России Игорь Моргулов сообщил, что страна не может заключить мирный договор с Японией из-за сохраняющихся разногласий в подходах, передает ТАСС.

Замминистра рассказал, что две страны имеют принципиальные расхождения к соглашению и это затрудняет процесс переговоров.

Моргулов заявил, что пока Россия и Япония не смогли преодолеть свои разногласия.

«Без этого дальнейшее продвижение в переговорном процессе очень затруднительно», — заключил Моргулов.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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