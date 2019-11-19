На Украине назвали условие для прекращения войны в стране

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что властям Украины необходимо начать действовать в рамках закона для прекращения внутриукраинского конфликта. Об этом он сказал в эфире NewsOne.

Кузьмин также отметил, что нынешней украинской власти следует проанализировать события в 2014 году и сделать выводы из ошибок прошлого.

Он также призвал прекратить политические оценки по принципу «ваши — наши».

«Пора отойти от политических оценок и вернуться в правовое поле Украины», — подчеркнул депутат.

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