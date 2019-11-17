Лукашенко усомнился в необходимости союза России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, при котором откажется подписывать документы, позволяющие провести интеграцию с российской стороной. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что причиной для такого решения может стать возможность угрозы суверенитету республики.
Белорусский лидер уточнил, что не намерен нарушать конституцию и принципы жизни в белорусов.
«Самый главный принцип — суверенитет и независимость», — подчеркнул Лукашенко.
Он также добавил, что никогда бы не подписал ставящий под угрозу суверенитет Белоруссии документ.
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