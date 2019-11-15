Литва обменяла двоих россиян на двоих литовцев и норвежца
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Власти Литвы заявили, что обменяли двоих граждан России на двоих литовцев и норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже. Об этом сообщает Reuters.
«Два гражданина Литвы и гражданин Норвегии переданы Литве», - заявили в офисе литовского главы.
Уточняется, что граждан передали произошел в рамках процедуры обмена осужденными за разведывательную деятельность.
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