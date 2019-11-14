Лидеры страны БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита

<img src="//img.gazeta.ru/files3/7/11871007/upload-RIAN_5598319.HR-pic905-895x505-15942.jpg">

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) приняли совместную декларацию по итогам прошедшего в Бразилии XI саммита. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

В декларации главы государств подтвердили свою приверженность принципам суверенитета, взаимного уважения и равенства, а также цели формирования стабильного процветающего мира.

Также было подтверждено обязательство государств содействовать преодолению трудностей многосторонней системы, поддерживать ООН в международных делах и соблюдать нормы международного права.

Кроме того, в документе были рассмотрены вопросы реформирования ООН, финансово-экономического сотрудничества между странами и безопасности в различных регионах мира.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин призвал страны БРИКС встать у руля ООН

— Путин прибыл на саммит БРИКС в Бразилии

— Страны БРИКС могут ввести криптовалюту