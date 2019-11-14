Лидеры страны БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита
Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) приняли совместную декларацию по итогам прошедшего в Бразилии XI саммита. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
В декларации главы государств подтвердили свою приверженность принципам суверенитета, взаимного уважения и равенства, а также цели формирования стабильного процветающего мира.
Также было подтверждено обязательство государств содействовать преодолению трудностей многосторонней системы, поддерживать ООН в международных делах и соблюдать нормы международного права.
Кроме того, в документе были рассмотрены вопросы реформирования ООН, финансово-экономического сотрудничества между странами и безопасности в различных регионах мира.
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