Лидеры страны БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) приняли совместную декларацию по итогам прошедшего в Бразилии XI саммита. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

В декларации главы государств подтвердили свою приверженность принципам суверенитета, взаимного уважения и равенства, а также цели формирования стабильного процветающего мира.

Также было подтверждено обязательство государств содействовать преодолению трудностей многосторонней системы, поддерживать ООН в международных делах и соблюдать нормы международного права.

Кроме того, в документе были рассмотрены вопросы реформирования ООН, финансово-экономического сотрудничества между странами и безопасности в различных регионах мира.

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