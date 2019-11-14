Киев заявил об отсутствии планов по встрече Зеленского и Путина до нормандского саммита

Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о перспективах встречи украинского президента Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что украинская сторона не планирует проведение дипломатической встречи до проведения нормандского саммита.

Пристайко также отметил, что Киев рассчитывает на проведение переговоров глав России и Украины в рамках встречи «нормандской четверки».

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