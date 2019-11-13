Россию и Китай назвали главными угрозами для США

В пресс-службе Пентагона заявили, что Россия и Китай являются наиболее серьезными угрозами для безопасности США. Об этом сообщает ТАСС.

В министерстве добавили, что при этом КНДР представляет для страны «более значительную угрозу».

Отмечается, что в ведомстве указали на растущую китайскую экономику, которая позволяет инвестировать в являющуюся военной силой Коммунистической партии Китая Народно-освободительную армию. Таким образом, Пекин развивает искусственный интеллект, гиперзвуковые ракеты, авианосцы и многое другое, при разработки которого участвовали американские вооруженные силы.

Уточняется, что наращивание военного потенциала делает Китай более серьезной угрозой по сравнению с Россией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США начали готовиться к космической войне с Россией и Китаем

— Лавров заявил о желании США рассорить РФ и Китай