Экс-президент Боливии Эво Моралес прибыл в Мексику

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Бывший президент Боливии Эво Моралес прибыл в Мексику, где ему предоставили политическое убежище. Об этом сообщает РИА «Новости».

Самолет, доставивший Моралеса в столицу страны, прибыл с задержкой на два с половиной часа. Это объясняется трудностями в согласовании маршрута полета через Парагвай и получении разрешения на взлет. Министр иностранных дел Мексики Масело Эбрард заявил, что в переговорах с правительством Парагвайя участвовал также президент Аргентины, а маршрут рейса требовал согласования с властями Бразилии и Эквадора.

Сообщается, что Эбрард встречал Моралеса у трапа приземлившегося самолета. Вместе с бывшим лидером Боливии прибыл также бывший вице-президент.

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