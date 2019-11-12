Лавров рассказал о срыве сделки России и США по Сирии в 2013 году

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в 2013 году договоренность между Москвой и Вашингтоном по Сирии сорвалась из-за нежелания американской стороны разделить группировку «ан-Нусра»* (запрещена в РФ) и политическую оппозицию в САР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что до создания «астанинского формата» по урегулированию ситуации в Сирии в 2015 года правительство и реальная оппозиция страны не могли придти к диалогу.

По его словам, в оппозицию в то время входили жившие в Стамбуле, Эр-Рияде, в Европе и США, и она была организована Западом.

«Знаете ли вы, что мы до того, как это произошло, в 2013 году мы были очень близки с США к договоренности относительного того, как решить сирийский конфликт», — сказал Лавров.

Глава российского МИД рассказал, что соглашение подготовили он и бывший госсекретарь США Джон Керри.

В договоре говорилось о том, что правительственные военно-воздушные силы совсем не будут производить полеты, и что любые операции ВВС США и ВКС России должны согласовываться между Вашингтоном и Москвой.

«Другими словами, Россия и США имели вето относительно действий друг друга в Сирии. Единственное условие для вступления этого (соглашения) в силу заключалось в том, чтобы США отделили оппозицию от террористов «ан-Нусры»*», — уточнил Лавров.

«ан-Нусра»* — террористическая организация, запрещенная в России и ярде государств.

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