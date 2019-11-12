Зеленский разозлился на депутата «Слуги народа» из-за переписки с проституткой

Президент Украины Владимир Зеленский разозлился, узнав о переписке депутата партии «Слуга народа» Богдана Яременко с проституткой. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на лидера фракции этой политической силы в Раде Давида Арахамию.

По словам Арахамии, украинский лидер был в шаге от того, чтобы лишить Яременко мандата.

«Но это вопрос этического характера. К тому же Яременко объективно сильный дипломат. Больше людей возмутила не переписка, а его последующая реакция», — сказал Арахамия.

Известно, что до этого Яременко был пойман на переписке с девушкой в ходе заседания парламента. Журналисты засняли экран смартфона Яременко во время того, когда он переписывался с некой женщиной насчет условий по оказанию интимных услуг.

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