Зеленский разозлился на депутата «Слуги народа» из-за переписки с проституткой

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Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения совместных учений подразделений МВД страны в... Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения совместных учений подразделений МВД страны в...
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения совместных учений подразделений МВД страны в...
Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский разозлился, узнав о переписке депутата партии «Слуга народа» Богдана Яременко с проституткой. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на лидера фракции этой политической силы в Раде Давида Арахамию.

По словам Арахамии, украинский лидер был в шаге от того, чтобы лишить Яременко мандата.

«Но это вопрос этического характера. К тому же Яременко объективно сильный дипломат. Больше людей возмутила не переписка, а его последующая реакция», — сказал Арахамия.

Известно, что до этого Яременко был пойман на переписке с девушкой в ходе заседания парламента. Журналисты засняли экран смартфона Яременко во время того, когда он переписывался с некой женщиной насчет условий по оказанию интимных услуг.

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