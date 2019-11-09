Горбачев сказал, что не жалеет о перестройке

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление. Об этом сообщает ТАСС.

«Было невозможно жить так, как прежде», — сказал Горбачев.

Он отметил, что существенной частью перестройки было новое внешнеполитическое мышление, которое охватывает как универсальные ценности и ядерное разоружение, так и свободу выбора.

Он добавил, что, когда руководство государства начинало перестройку, оно знало, что идет на риск, но все политики сходились во мнении, что стране необходимы изменения.

Он также подчеркнул, что за конец перестройки и развал СССР ответственны те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после использовал ослабленную позицию президента Советского Союза.

Кроме того, бывший президент СССР заявил, что во время его руководства были ошибки и промахи. Однако, по его мнению, несмотря на то, что можно спорить о том, как далеко российское государство продвинулось на пути к настоящей демократии, оно уже не вернется к тоталитарной системе.

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