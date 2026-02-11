Школьница упала с 17 этажа в Петербурге и не выжила

78.ru: в Петербурге школьница упала с 17 этажа и не выжила

В Петербурге несовершеннолетняя не выжила, упав с высоты. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 11 февраля на улице Лагоды — 16-летняя школьница выпала из окна 17 этажа дома. На место прибыли экстренные службы, пострадавшую поместили в машину скорой помощи вместе с матерью. В результате медикам не удалось спасти несовершеннолетнюю.

До этого москвичка упала с десятого этажа в сугроб, который смягчил падение. На 16-летней школьнице были только кофта и лосины. Она самостоятельно дошла до салона красоты, расположенного на первом этаже дома, и обратилась за помощью.

Ранее в Новосибирске женщина выпала с 13-го этажа и выжила.