Россиянин превратил дачу в наркоплантацию со складом оружия

В Подмосковье садовод устроил у себя на даче нароплантацию и склад с оружием. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на садовом участке мужчины. Хозяин оборудовал в подвале теплицы с системой климат-контроля, освещения и вентиляции, где выращивал наркосодержащие растения. Собранный урожай он фасовал по контейнерам, чтобы потом продать.

Во время обыска на участке полицейские изъяли не только наркотики, но и арсенал оружия — двуствольный обрез, пистолеты, револьвер, глушитель и большое количество патронов разного калибра. Предварительно, оружие дачник тоже планировал продать.

Ранее агроном-любитель устроил наркоплантацию в Крыму.
 
