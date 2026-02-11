Стало известно, что обсуждали Трамп и Нетаньяху в Белом доме

Нетаньяху и Трамп обсудили Иран и Газу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Белом доме обсудили переговоры с Ираном и обстановку в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте офиса премьера израильского государства.

«На встрече они обсудили переговоры с Ираном, сектором Газа и региональные события», — говорится в публикации.

В рамках диалога Нетаньяху высказался о потребности Израиля в сфере безопасности в контексте переговоров США и Ирана.

Перед переговорами с Трампом Нетаньяху провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе разговора глава израильского кабмина подписал соглашение о вступлении страны в состав «Совета мира».

25 января спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Израиль на встречу с премьер-министром страны. Тема переговоров была сосредоточена на вопросе погранперехода «Рафах». Этот КПП является единственным переходом сектора Газа, который до начала конфликта не находился под контролем Израиля.

Ранее Иран обвинил США, Израиль и Европу в организации протестов в республике.