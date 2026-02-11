Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Стало известно, что обсуждали Трамп и Нетаньяху в Белом доме

Нетаньяху и Трамп обсудили Иран и Газу
Evan Vucci/AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Белом доме обсудили переговоры с Ираном и обстановку в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте офиса премьера израильского государства.

«На встрече они обсудили переговоры с Ираном, сектором Газа и региональные события», — говорится в публикации.

В рамках диалога Нетаньяху высказался о потребности Израиля в сфере безопасности в контексте переговоров США и Ирана.

Перед переговорами с Трампом Нетаньяху провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе разговора глава израильского кабмина подписал соглашение о вступлении страны в состав «Совета мира».

25 января спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Израиль на встречу с премьер-министром страны. Тема переговоров была сосредоточена на вопросе погранперехода «Рафах». Этот КПП является единственным переходом сектора Газа, который до начала конфликта не находился под контролем Израиля.

Ранее Иран обвинил США, Израиль и Европу в организации протестов в республике.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!