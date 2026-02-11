Милонов посоветовал Сабурову поддержать Россию в СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал комику Нурлану Сабурову проявить серьезность и публично поддержать Россию в СВО. Его слова приводит РИА Новости.

«Настоятельно советовал бы юмористу проявить серьезность. Уверен, что с такой позицией проблемы со въездом в Россию будут решаться быстрее», — сказал он.

По словам Милонова, «духовная теплохладность» часто приводит к проблемам в мирской жизни.

6 февраля сообщалось, что юмористу из Казахстана Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По одной из версий, причиной может быть отмывание доходов через посредников. Это не первый скандал с участием комика: ранее его обвинили в нарушении миграционного законодательства, а его шутки не раз приводили к спорам в соцсетях и жалобам общественников. Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

