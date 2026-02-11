Размер шрифта
Национальные гвардейцы покинули три крупных города США

WP: администрация США вывела Нацгвардию из Лос-Анджелеса, Чикаго и Портленда
US National Guard

Федеральные власти США вывели подразделения Национальной гвардии из Лос-Анджелеса, Чикаго и Портленда, где они обеспечивали охрану порядка. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

По словам авторов материала, вывод национальных гвардейцев «тихо завершился» в конце января. При этом он не сопровождался никакими публичными заявлениями со стороны Белого дома или Пентагона. Издание подчеркивает, что вывод Национальной гвардии свидетельствует о заметном изменении позиции президента США Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета.

Между тем, около 2,5 тысяч национальных гвардейцев по-прежнему продолжают патрулировать улицы столицы Соединенных Штатов, Вашингтона.

10 декабря сообщалось, что окружной суд Сан-Франциско удовлетворил иск властей Калифорнии против развертывания сил Национальной гвардии США в Лос-Анджелесе и вынес предварительный запрет на их размещение.

Код:

Ранее Трамп попросил прислать в Вашингтон 500 нацгвардейцев после стрельбы у Белого дома.
 
