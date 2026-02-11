Размер шрифта
Кинолога, стрелявшего в супругов в Новосибирске, отправили за решетку

В Новосибирске арестовали кинолога, стрелявшего в супругов
Telegram-канал СУ СК России по Новосибирской области

В Новосибирске избрали меру пресечения кинологу, стрелявшему в супругов. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, 41-летний мужчина увидел, что соседская супружеская пара заходит на территорию его домовладения. После этого он взял ружье, вышел на улицу и обстрелял их. Стрелку предъявили обвинение по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что со стороны стрелка и его жены в январе этого года поступало два обращения в полицию в отношении соседей. По их словам, супруги угрожали им и повредили их автомобиль.

Мужчина и женщина, в которых стрелял обвиняемый, воспитывали двухлетнюю дочь. Сейчас ребенок находится в учреждении для временного размещения детей-сирот.

Инцидент произошел 9 февраля на улице Декабристов. Кинолог открыл огонь из ружья и обстрелял соседскую пару — мужчина и женщина не выжили. Стрелок во всем сознался.

Ранее юношу задержали за стрельбу по людям из окна жилого дома в Петербурге.
 
